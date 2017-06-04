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Теракт в Лондоне: 21 пострадавший в критическом состоянии

04.06.2017 21:16
В результате теракта погибли семь человек, около 50 получили ранения
Теракт в Лондоне: 21 пострадавший в критическом состоянии
Фото: ЕРА

21 пострадавший в результате теракта в Лондоне находится в критическом состоянии. Об этом сообщают в Национальной службе здравоохранения Англии, передает The Guardian.

Ранее стало известно, что следствие установило личности троих исполнителей теракта в Лондоне. Однако их имена, скорее всего, не будут обнародованы. 

Прошлой ночью в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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