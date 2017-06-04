Теракт в Лондоне: 21 пострадавший в критическом состоянии
04.06.2017 21:16
В результате теракта погибли семь человек, около 50 получили ранения
Фото: ЕРА
21 пострадавший в результате теракта в Лондоне находится в критическом состоянии. Об этом сообщают в Национальной службе здравоохранения Англии, передает The Guardian.
Ранее стало известно, что следствие установило личности троих исполнителей теракта в Лондоне. Однако их имена, скорее всего, не будут обнародованы.
Прошлой ночью в центре Лондона произошла серия террористических атак: фургон врезался в пешеходов, после чего трое выбежавших из него мужчин с ножами стали нападать на людей. В результате теракта погибли семь человек, около 50 пострадали.
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