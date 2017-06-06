Стрельба в Мельбурне: полиция заявила о теракте
Австралийская полиция застрелила в Мельбурне мужчину, который ранее ранил троих полицейских и взял в заложники женщину. Об этом сообщила пресс-служба местной полиции, передает Reuters.
Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.
Как отмечают журналисты, Австралия - верный союзник США в борьбе против боевиков ИГ в Сирии и Ираке и находится в состоянии повышенной готовности к нападениям террористов.
Во время инцидента в Мельбурне были ранены трое полицейских. Противостояние с нападавшим длилось более часа в жилом доме.
Как сообщает Би-би-си, полиция заявила, что рассматривает это нападение как террористический акт.
Как сообщалось ранее, полиция Мельнбурна приехала на вызов в жилое здание из-за сообщений о взрыве. Правоохранители обнаружили в фойе жилого комплекса застреленного мужчину. Затем произошла перестрелка.
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