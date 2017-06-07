Власти ОАЭ грозят 15 годами тюрьмы критикам решения по Катару

При необходимости санкции против соседней по Персидскому заливу страны будут расширены, заявили в МИД Эмиратов

Любой житель или гость Объединенных Арабских Эмиратов, кто будет публично сожалеть или критиковать в сети решение властей страны разорвать дипломатические отношения с Катаром за якобы поддержку Дохой исламистских группировок Аль-Каида и Исламское государство, может получить до 15 лет тюрьмы и запрет на въезд в ОАЭ. Об этом со ссылкой на заявление МИД страны пишет агентство Reuters.

Министр иностранных дел ОАЭ Анвар Гаргаш также сказал, что в случае необходимости санкции против соседней по Персидскому заливу страны будут расширены.

"Он заявил, что Катару нужно продемонстрировать полнейшую преданность перемене курса с нынешнего, который, как говорят критики, является политикой спонсирования боевиков", - пишет агентство о заявлениях министра.

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5 июня 2017 года Катар обвинили в поддержке джихадизма. Газета Тhe Financial Times сообщила, что власти этой страны передали террористам около $1 млрд выкупа за похищенных на охоте в Ираке членов королевской семьи и военных.

ОАЭ, Саудовская Аравия, Бахрейн, Египет, Ливия (восточное правительство), Мальдивы, Йемен, Маврикий и Мавритания прекратили дипломатические отношения со страной. Иордания ограничила уровень дипмиссии в Катаре. Президент США Дональд Трамп одобрил решение этих стран. Официальная Доха отвергает все обвинения.

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