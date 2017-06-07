Иран обвинил Саудовскую Аравию в причастности к атакам в Тегеране

В КСИР отметили, что нападение произошло всего через неделю после встречи президента США Дональда Трампа с лидерами Саудовской Аравии

Корпус стражей исламской революции - элитная часть вооруженных сил Ирана - обвинил Саудовскую Аравию в том, что она стоит за террористическими атаками в Тегеране. Об этом сообщает Reuters.

"Это террористическое нападение произошло всего через неделю после встречи президента США (Дональда Трампа) с трусливыми лидерами Саудовской Аравии, которые поддерживают террористов. Тот факт, что Исламское государство взяло на себя ответственность, доказывает, что они причастны к атаке", - говорится в заявлении КСИР.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии Аль-Джубейр, выступая в Берлине, сказал, что не существует доказательств того, что в атаках в Тегеране были задействованы саудовские экстремисты.

КСИР - элитное военно-политическое формирование, созданное в 1979 году из военизированных отрядов исламских революционных комитетов, сторонников лидера иранских шиитов аятоллы Хомейни. Официально является частью вооруженных сил Ирана.

7 июня 2017 года в Тегеране произошла череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник. Один из участников нападения на мавзолей покончил с собой, приняв цианид, сообщили местные СМИ.

Террористическая организация Исламское государство заявила о своей причастности к терактам в Иране.

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