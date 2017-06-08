Совбез ООН о терактах в Тегеране: Варварские и трусливые
08.06.2017 03:36
Все члены Совета безопасности единогласно осудили теракты, которые произошли 7 июня в столице Ирана
Фото: EPA
Совет безопасности ООН назвал теракты в Тегеране "варварским и трусливыми". Об этом сообщает AP.
В заявлении Совета, которое одобрили все 15 стран-членов, осуждаются "предосудительные акты терроризма".
7 июня 2017 года в Тегеране произошла череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник. Один из участников нападения на мавзолей покончил с собой, приняв цианид, сообщили местные СМИ.
Террористическая организация Исламское государство заявила о своей причастности к терактам в Иране.
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