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Совбез ООН о терактах в Тегеране: Варварские и трусливые

08.06.2017 03:36
Все члены Совета безопасности единогласно осудили теракты, которые произошли 7 июня в столице Ирана
Совбез ООН о терактах в Тегеране: Варварские и трусливые
Фото: EPA

Совет безопасности ООН назвал теракты в Тегеране "варварским и трусливыми". Об этом сообщает AP.

В заявлении Совета, которое одобрили все 15 стран-членов, осуждаются "предосудительные акты терроризма".

7 июня 2017 года в Тегеране произошла череда терактов: вслед за атакой в парламенте страны на территории мавзолея аятоллы Хомейни подорвался смертник. Один из участников нападения на мавзолей покончил с собой, приняв цианид, сообщили местные СМИ.

Террористическая организация Исламское государство заявила о своей причастности к терактам в Иране. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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