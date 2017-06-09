Адвокат Трампа угрожает Коми расследованием

Касовиц заявил, что обратится к уполномоченным ведомствам по вопросу расследования утечек информации от Коми в СМИ

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Марк Касовиц обвинил бывшего директора ФБР Джеймса Коми в передаче СМИ своих записей, в которых излагаются детали его бесед с главой Белого дома, и пообещал, что администрация обратится к "уполномоченным ведомствам" с просьбой решить, начинать ли расследование в отношении экс-главы спецслужбы. Об этом сообщает Голос Америки.

Касовиц заявил, что во время выступления в Сенате Коми признал, что передал записи "своему другу", который затем поделился этими документами с журналистами.

"Сегодня господин Коми признал, что он единолично и не ставя никого в известность организовал незаконную передачу в прессу своих привилегированных контактов с президентом. Уполномоченные ведомства должны решить, должны ли быть расследованы эти утечки информации", - заявил адвокат Трампа.

Касовиц подчеркнул, что в своих показаниях перед сенатским комитетом Коми полностью подтвердил все предыдущие заявления президента Трампа, включая и то, что он не является фигурантом расследования, которое проводит ФБР.

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"Президент никогда не пытался остановить расследование о попытках российского вмешательства. Никогда, ни в какой форме, отдавал распоряжения или предлагал господину Коми прекратить расследование в отношении кого бы то ни было", - заявил он.

Личный адвокат президента также заявил, что, вопреки утверждениям экс-директора ФБР, Трамп никогда не требовал от него "проявить преданность". Касовиц также отметил, что "в федеральных органах власти были и есть люди, активно пытающиеся подорвать работу этой администрации с помощью выборочных и незаконных утечек секретной информации и деталей привелегированных разговоров".

Ранее также сообщалось, что Дональд Трамп-младший назвал заявления Коми о просьбе президента США прекратить расследование против экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна "полным бредом".

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