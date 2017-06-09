Мэй договорилась о формировании нового правительства - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует создать новое правительство с Демократической юнионистской партией

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заключил сделку с Демократической юнионистской партией, которая позволят ей сформировать правительство. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на свои источники.

Премьер-министр встретилась с королевой, чтобы подтвердить наличие сделки.

Источник в партии демократических юнионистов заявил, что в партии хотели бы создать правительство. "Мы хорошо работали с Мэй. Альтернатива невыносима. Пока Лейбористскую партию возглавляет Корбин (Джереми Корбин, - ред.), мы хотим быть уверены, что премьер-министром будет представитель Тори (Консервативная партия, - ред.)", - заявил спикер издания.

9 июня 2017 года глава Лейбористской партии Джереми Корбин призвал Мэй уйти в отставку, так как поддержка Консервативной партии, лидером которой она является, упала по всей стране.

Читайте также: Выборы в Британии: партия Мэй потеряла большинство - экзит-пол

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.