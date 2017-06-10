Сенат просит у Белого дома аудиозаписи разговора Трампа и Коми

Запросы на получение аудиозаписи была направлены в Белый дом, экс-директору ФБР и советнику Трампа Дону Мак-Гану

Комитет Сената по разведке направил несколько запросов на получение аудиозаписей разговора президента США Дональда Трампа и экс-директора ФБР Джеймса Коми. Об этом сообщает CNN.

Запросы были отправлены самому Коми и в Белый дом после того, как бывший глава спецслужбы дал показания в комитете.

Главы комитета Сената, который осуществляет расследование вмешательства РФ в выборы президента США, республиканец Майкл Конауэй и демократ Адам Шифф также прислали отдельный запрос советнику Трампа Дону Мак-Гану касательно любых записей их встреч.

Как сообщается, записи, в случае их наличия, должны быть переданы комитету до 23 июня.

Ранее сегодня Трамп заявил, что некоторые из показаний Коми перед комитетом были неправдой, подразумевая заявления экс-главы ФБР о просьбе президента США прекратить расследование против экс-советника по нацбезопасности Майкла Флинна.

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