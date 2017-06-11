Госсекретарь США и глава МИДа Турции обсудили ситуацию с Катаром
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Персидском заливе. Об этом сообщает Reuters.
Издание уточняет, что телефонный разговор провели по инициативе Тиллерсона. Накануне он призвал страны Персидского залива ослабить блокаду Катара, поскольку это усложняет борьбу с террористической группировкой Исламское государство.
Пока детали разговора неизвестны.
Вчера сообщалось, что Турция начала поставку продуктов питания в эмират Катар, с которым из-за обвинений в поддержке терроризма разорвали отношения большинство арабских стран.
5 июня 2017 года власти ОАЭ, Саудовской Аравии, Королевство Бахрейн и Египта заявили о прекращении дипотношений с Катаром за поддержку терроризма, в частности ИГ. Позже восточное правительство Ливии, а также Мальдивская Республика и Йемен, последовали за региональными союзниками и разорвали дипломатические отношения с Катаром.
Президент США Дональд Трамп одобрил это решение.
Вместе с тем, парламент Турции одобрил соглашение об укреплении сотрудничества в оборонной сфере с Катаром, которое предусматривает размещение дополнительного контингента турецких войск в этой стране
9 июня Тиллерсон заявил, что страны Персидского залива должны облегчить блокаду Катара, так как она имеет гуманитарные последствия. Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность изоляцией Катара.
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