Мелания Трамп переехала в Белый дом

Первая леди и с сыном жили в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, ожидая окончания учебного года

Супруга президента Дональда Трампа Мелания официально объявила, что она и их младший сын переехали в Белый дом. Об этом сообщает Голос Америки.

В течение этих выходных Трамп находился в своем частном гольф-клубе в Бедминстери, штат Нью-Джерси.

"С нетерпением жду тех воспоминаний, которые появятся у нас в нашем новом доме!" - отметила Меланья Трамп в Twitter.

Твит сопровождается фотографией Монумента Вашингтона, по всем признакам, сделанной из Красной комнаты Белого дома.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv - Melania Trump (@FLOTUS) 12 червня 2017 р.

Первая леди и Бэррон жили в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, ожидая окончания учебного года. Осенью Бэррон пойдет в частную школу в Мэриленде.

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