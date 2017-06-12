Мелания Трамп переехала в Белый дом
Супруга президента Дональда Трампа Мелания официально объявила, что она и их младший сын переехали в Белый дом. Об этом сообщает Голос Америки.
В течение этих выходных Трамп находился в своем частном гольф-клубе в Бедминстери, штат Нью-Джерси.
"С нетерпением жду тех воспоминаний, которые появятся у нас в нашем новом доме!" - отметила Меланья Трамп в Twitter.
Твит сопровождается фотографией Монумента Вашингтона, по всем признакам, сделанной из Красной комнаты Белого дома.
Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv- Melania Trump (@FLOTUS) 12 червня 2017 р.
Первая леди и Бэррон жили в нью-йоркском небоскребе Trump Tower, ожидая окончания учебного года. Осенью Бэррон пойдет в частную школу в Мэриленде.
Читайте также: Мелания Трамп публично отмахнулась от руки мужа: видео
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
09:59
-
19:22
-
18:26
-
17:36
-
15:18
Новости партнеров
- 44584
- 29169
- 26065
- 17492
- 16934