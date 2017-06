Мелания Трамп переехала в Белый дом

Супруга президента Дональда Трампа Мелания официально объявила, что она и их младший сын переехали в Белый дом. Об этом сообщает Голос Америки.

В течение этих выходных Трамп находился в своем частном гольф-клубе в Бедминстери, штат Нью-Джерси.

"С нетерпением жду тех воспоминаний, которые появятся у нас в нашем новом доме!" - отметила Меланья Трамп в Twitter.

Твит сопровождается фотографией Монумента Вашингтона, по всем признакам, сделанной из Красной комнаты Белого дома.

Looking forward to the memories we'll make in our new home! #Movingday pic.twitter.com/R5DtdV1Hnv