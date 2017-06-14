Трамп продлил санкции против Беларуси
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил санкции против Беларуси. Об этом говорится в письме Трампа к Конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома.
Президент США продлил санкции, введенные 11 лет назад, за действия чиновников Беларуси, подрывающие демократические процессы или институты страны.
"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц по подрыву демократических процессов или институтов Беларуси, нарушения прав человека, связанных с политическими репрессиями, и участие в коррупции в обществе по-прежнему создают необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в письме Трампа в Конгрессу.
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