Трамп продлил санкции против Беларуси

Президент США продлил санкции, введенные 11 лет назад, за действия чиновников Беларуси, подрывающие демократические процессы или институты страны

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил санкции против Беларуси. Об этом говорится в письме Трампа к Конгрессу, опубликованном на сайте Белого дома.

Президент США продлил санкции, введенные 11 лет назад, за действия чиновников Беларуси, подрывающие демократические процессы или институты страны.

"Действия и политика некоторых членов правительства Беларуси и других лиц по подрыву демократических процессов или институтов Беларуси, нарушения прав человека, связанных с политическими репрессиями, и участие в коррупции в обществе по-прежнему создают необычайную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в письме Трампа в Конгрессу.

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