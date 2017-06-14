Cпецслужбы Финляндии повысили уровень террористической угрозы
Служба разведки Финляндии повысила уровень террористической угрозы в стране. Об этом сообщает Reuters.
Такое решение было принято, как стало известно о подготовке возможных терактов в стране.
"Значительная террористическая угроза в Финляндии по-прежнему определяется отдельными субъектами или небольшими группами, которые мотивированы радикальной исламистской пропагандой или террористическими организациями, поощряющими их", - отмечается в сообщении.
Согласно предварительной оценке угроз в стране, проведенной в ноябре 2015 года, террористическая угроза была на низком уровне.
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