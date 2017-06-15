Суд ЕС оставил в силе санкции против пропагандиста Киселева
Суд Европейского союза оставил в силе санкции ЕС против генерального директора российского прокремлевского международного информагентства Россия сегодня Дмитрия Киселева. Решение суда было опубликовано на официальном сайте Суда ЕС.
В суде посчитали санкции Совета ЕС против Киселева оправданными, так как их ввели в ответ на пропаганду, на распространение заведомо ложной информации, которая угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.
Суд также обязал Киселева оплатить расходы в соответствии с требованиями.
21 марта 2014 года Евросоюз ввел санкции за действия по аннексии Крыма против 12 россиян и украинцев, которым запретили въезд на территорию ЕС, а все активы этих лиц были заморожены. В список попал и Киселев.
В сентябре 2015 года кремлевский пропагандист направил судебный иск к Совету ЕС с требованием отменить решение о внесении его в санкционный список и возместить соответствующие расходы.
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