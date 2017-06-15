Еврогруппа готова выделить Греции € 8,5 млрд

Первую часть транша в размере €7,7 млрд Греция должна получить в начале июля

Совет министров финансов стран еврозоны - Еврогруппа - достиг предварительной договоренности о выплате Греции третьего транша в размере € 8,5 млрд. Об этом говорится в заявлении Еврогруппы.

Совет поприветствовал изменения в законодательстве Греции, в том числе, направленные на повышение потенциала роста экономики страны.

"Кроме того, мы обязуемся продолжать предоставлять экспертов высокого уровня для поддержки разработки и осуществления реформ в рамках проектов технической помощи", - говорится также в сообщении.

Еврогруппа призвала власти Греции тесно сотрудничать с Европейской комиссией для дальнейшего успешного реформирования и использования средств.



Первую часть транша в размере €7,7 млрд Греция должна получить в начале июля.

2 мая сообщалось, что власти Греции и представители иностранных кредиторов договорились о пакете реформ, которые делают возможным предоставление новых траншей от Международного валютного фонда.

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