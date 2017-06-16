Трамп ужесточит политику в отношении Кубы - СМИ

Ожидается, что президент США ужесточит правила выезда американцев на Кубу и ведение бизнеса между предприятиями США и Кубы

Президент США Дональд Трамп ужесточит правила выезда американских граждан на Кубу, а также введет ограничения на ведение бизнеса между компаниями США и кубинскими предприятиями, контролируемыми военными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые видели проект меморандума президента.

Ожидается, что Трамп заявит о новой политике в отношении Кубы во время речи в Майами. Также сообщается, что меморандум будет подписан в пятницу, 16 июня.

Таким образом, президент США выполнит еще одно свое предвыборное обещание, отмечают журналисты.

Детали меморандума пока неизвестны. Подписанный Трампом документ должны будут реализовать Министерство торговли США и Министерство финансов в ближайшие месяцы.

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