Трамп ужесточит политику в отношении Кубы - СМИ
Президент США Дональд Трамп ужесточит правила выезда американских граждан на Кубу, а также введет ограничения на ведение бизнеса между компаниями США и кубинскими предприятиями, контролируемыми военными. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников, которые видели проект меморандума президента.
Ожидается, что Трамп заявит о новой политике в отношении Кубы во время речи в Майами. Также сообщается, что меморандум будет подписан в пятницу, 16 июня.
Таким образом, президент США выполнит еще одно свое предвыборное обещание, отмечают журналисты.
Детали меморандума пока неизвестны. Подписанный Трампом документ должны будут реализовать Министерство торговли США и Министерство финансов в ближайшие месяцы.
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