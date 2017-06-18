Число жертв лесных пожаров в Португалии увеличилось до 43 человек

Еще 59 человек, в том числе пожарные, получили ожоги разной степени тяжести

Жертвами лесных пожаров в Португалии стали по меньшей мере 43 человека. Некоторые из них погибли в огненной ловушке, когда их автомобили оказались заблокированы на охваченной огнем дороге, сообщает агентство Би-би-си.

Еще 59 человек, в том числе пожарные, получили ожоги разной степени тяжести.

"Число погибших еще может увеличиться", - предупредил премьер-министр страны Антониу Кошта.

Местные чиновники рассказали, что 16 погибших сгорели заживо в своих автомобилях на автотрассе в муниципалитете Педроган-Гранди на востоке страны. Они пытались покинуть район лесных пожаров. Еще трое задохнулись в дыму.

Мэр одного из населенных пунктов ранее сказал журналистам, что для того, чтобы обезопасить все поселки, которым угрожает огонь, не хватает пожарных. Огонь распространяется с большой скоростью, двигаясь одновременно с четырех направлений.

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