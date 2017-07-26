В Конгрессе США проголосовали за новые санкции против России

Палата представителей поддержала новые санкции против России, Ирана и КНДР, которые не сможет отменить президент Трамп без согласия Конгресса

Палата представителей Конгресса проголосовала за введение новых финансовых санкций против России. Об этом сообщает The Washington Post.



Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.

За санкции проголосовали преимущественное большинство: 419 конгрессменов против трех. В проголосованном пакете также предусмотрены санкции против Ирана и КНДР.

Санкции против России вводятся за предполагаемое вмешательство в президентскую кампанию 2016 года.



Администрация Трампа, в том числе госсекретарь Рекс Тиллерсон, выступали против подобного решения, особенно в части санкций против России и Ирана из-за того, что их отмену обязательно должен будет утвердить Конгресс.

23 июля Белый дом заявил, что Трамп подпишет законопроект, налагающий ужесточенные санкции.

В ЕС выражали обеспокоенность этим законопроектом, поскольку он несет за собой "непредвиденные последствия" в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России. Брюссель заявлял, что готовит ответные меры, если законопроект все таки утвердят.

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