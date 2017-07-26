Трамп поддерживает ужесточение санкций против России - Белый дом

В Белом доме сообщили, что рассматривают утвержденный накануне законопроект об ужесточении санкций против РФ, КНДР и Ирана

Белый дом рассматривает законопроект об ужесточении санкции против России, Ирана и КНДР, принятый в Палате представителей Конгресса. Об этом сказала спикер Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.



"В то время как президент поддерживает жесткие санкции против Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом рассматривает закон Палаты представителей и ожидает финальный пакет законов на столе президента", - заявила Сандерс.



Палата представителей Конгресса поддержала введение новых финансовых санкций против России, КНДР и Ирана. Законопроект запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса.

23 июля Белый дом заявил, что Трамп подпишет законопроект, налагающий ужесточенные санкции.

В ЕС выражали обеспокоенность этим законопроектом, поскольку он несет за собой "непредвиденные последствия" в отношении усилий ЕС по диверсификации источников энергии из России. Брюссель заявлял, что готовит ответные меры, если законопроект все таки утвердят.

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