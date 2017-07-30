Бомбардировщики США пролетели над Корейским полуостровом
Два американских бомбардировщика B-1B пролетели над Корейским полуостровом, сообщают в ВВС США, передает Reuters.
Таким образом США ответили на демонстрацию силы Северной Кореей, которая ранее провела очередной запуск ракеты.
Согласно заявлению, бомбардировщики вылетели из авиабазы США в Гуаме, а затем к ним присоединились японские и южнокорейские истребители.
"Северная Корея по-прежнему является самой неотложной угрозой для региональной стабильности", - заявил командующий Тихоокеанскими ВВС генерал Терренс Дж. О'Шонесси.
"Если понадобится, мы готовы ответить быстрыми, смертельными и подавляющими силами и в то время и том месте, где посчитаем нужным", - подчеркнул он.
29 июля Южная Корея и США провели еще один раунд совместных учений с запуском баллистических ракет с целью демонстрации огневой мощи против Северной Кореи.
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