Польша о новых санкциях США: Надеемся, будут более эффективными

Ужесточение ограничительных мер США против российского энергетического сектора идет на пользу стратегическим интересам региона, считают в Варшаве

Польша приветствует подписание президентом США Дональдом Трампом закона об ужесточении экономических санкций против государства-оккупанта Российской Федерации. Об этом речь идет в заявлении министерства иностранных дел страны.

"С момента российской аннексии Крыма и агрессии против Украины, ограничительные меры были введены исполнительными распоряжениями президента. Тот факт, что теперь санкции оформлены в форме закона, который поддержало подавляющее большинство конгрессменов, дает надежду, что они окажутся более эффективными", - пишут в МИД Польши.

Официальная Варшава также считает, что санкции против российского энергосектора, в том числе компаний, занятых в проекте Северный поток-2, "соответствуют стратегическим интересам польского, центрально- и восточноевропейского регионов".

"Это также в целом может поспособствовать большей диверсификации поставок энергоносителей в Евросоюз", - резюмировали польские дипломаты.

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26 июля 2017 года Палата представителей Конгресса США поддержала введение новых финансовых санкций против РФ, КНДР и Ирана. Документ запрещает отменять или смягчать санкции без согласия Конгресса. 28 июля законопроект почти единогласно поддержали в Сенате.

Еврокомиссия высказала обеспокоенность таким шагом США из-за возможного влияния на энергонезависимость ЕС. Ее президент Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель применит контрмеры, если санкции навредят компаниям, связанным с нефтегазовыми проектами в РФ.

Вчера, 2 августа, президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций. В Кремле заговорили о "торговой войне" против России.

Спецпроект LIGA.net: Война-2017. Агрессия РФ против стран Балтии и Европы

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