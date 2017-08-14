КНДР больше не может продавать Китаю уголь, руду и морепродукты
Министерство торговли КНР официально объявило о запрете ввоза угля, железной руды, свинца, свинцовых концентратов и руды, а также морепродуктов из соседней Северной Кореи. Об этом со ссылкой на заявление официальных лиц в китайском правительстве сообщает агентство Reuters.
Запрет на импорт из КНДР вступит в силу в полночь 15 августа, то есть уже с завтрашнего дня.
Таким образом, отмечает агентство, официальный Пекин все-таки внедрил последние ужесточенные санкции ООН против тоталитарного государства за развитие ракетно-ядерной программы. Вступить в действие они должны не позднее, чем через месяц после голосования в ООН.
2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН также одобрил введение новых санкций против Пхеньяна.
Санкции поразят четыре экспортных отрасли - уголь, железо, свинец и морепродукты. Также вступает в силу запрет странам нанимать работников из Северной Кореи.
Бизнес на ЛІГА.net
-
12:09
-
12:31
-
11:28
-
11:39
-
09:07
Новости партнеров
- 51097
- 31865
- 17539
- 16375
- 14937