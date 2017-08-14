КНДР больше не может продавать Китаю уголь, руду и морепродукты

Санкции, как и предписывает августовская резолюция ООН, с 15 августа поразят четыре экспортные статьи КНДР - по углю, железу, свинцу и морепродуктам

Министерство торговли КНР официально объявило о запрете ввоза угля, железной руды, свинца, свинцовых концентратов и руды, а также морепродуктов из соседней Северной Кореи. Об этом со ссылкой на заявление официальных лиц в китайском правительстве сообщает агентство Reuters.

Запрет на импорт из КНДР вступит в силу в полночь 15 августа, то есть уже с завтрашнего дня.

Таким образом, отмечает агентство, официальный Пекин все-таки внедрил последние ужесточенные санкции ООН против тоталитарного государства за развитие ракетно-ядерной программы. Вступить в действие они должны не позднее, чем через месяц после голосования в ООН.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН также одобрил введение новых санкций против Пхеньяна.

Санкции поразят четыре экспортных отрасли - уголь, железо, свинец и морепродукты. Также вступает в силу запрет странам нанимать работников из Северной Кореи.





29 июля 2017 года Северная Корея заявила , что успешно запустила еще одну межконтинентальную баллистическую ракету Hwasong-14. По словам главы КНДР Ким Чен Ына , испытание было направлено на то, чтобы "дать суровое предупреждение США". Китай призвал КНДР не провоцировать мир новыми тестами, в ФРГ попросили Вашингтон воздержаться от начала ядерной войны. По словам чиновников в Вашингтоне, новое ракетное испытание КНДР продемонстрировало, что у режима, возможно, появилось средство доставки ядерной боеголовки на большую часть материковой территории США.













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