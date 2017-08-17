В Барселоне совершен второй наезд: пострадали полицейские

Наезд произошел через несколько часов после первого теракта, в результате которого погибли 13 человек. Автомобиль наехал на двоих полицейских

В Барселоне совершен второй наезд - автомобиль наехал на двоих полицейских у КПП в центре города. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию.

Наезд произошел через несколько часов после первого теракта, в результате которого погибли 13 человек.

Связан ли наезд на полицейских с терактом на бульваре Рамбла пока неизвестно.

Ранее сегодня в Барселоне фургон въехал в толпу людей. 13 человек погибли, 80 - ранены. Задержаны двое подозреваемых.

Ответственность за теракт взяло на себя Исламское государство.

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