В Барселоне совершен второй наезд: пострадали полицейские
17.08.2017 23:16
Наезд произошел через несколько часов после первого теракта, в результате которого погибли 13 человек. Автомобиль наехал на двоих полицейских
Фото: ЕРА
В Барселоне совершен второй наезд - автомобиль наехал на двоих полицейских у КПП в центре города. Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию.
Наезд произошел через несколько часов после первого теракта, в результате которого погибли 13 человек.
Связан ли наезд на полицейских с терактом на бульваре Рамбла пока неизвестно.
Ранее сегодня в Барселоне фургон въехал в толпу людей. 13 человек погибли, 80 - ранены. Задержаны двое подозреваемых.
Ответственность за теракт взяло на себя Исламское государство.
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