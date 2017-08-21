Американский эсминец столкнулся с танкером у берегов Сингапура
Американский военный эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном к востоку от берегов Сингапура, сообщают в военном-морском флоте США, передает Reuters.
"Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", - сообщают в Тихоокеанском флоте США.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Сингапур направил в зону столкновения буксирные лодки, вертолеты и лодки береговой охраны.
10 августа эсминец "Джон Маккейн" прошел вблизи искусственного острова Китая в Южно-Корейском море. Эсминец провел "операцию по обеспечению свободы судоходства" на расстоянии 12 морских миль (22 км) от острова.
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