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Американский эсминец столкнулся с танкером у берегов Сингапура

21.08.2017 04:22
Информации о жертвах и пострадавших пока нет. В зоне столкновения ведутся спасательные работы
Американский эсминец столкнулся с танкером у берегов Сингапура
Фото: ЕРА

Американский военный эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном к востоку от берегов Сингапура, сообщают в военном-морском флоте США, передает Reuters.

"Поисково-спасательные работы ведутся в координации с местными органами власти", - сообщают в Тихоокеанском флоте США.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Сингапур направил в зону столкновения буксирные лодки, вертолеты и лодки береговой охраны. 

10 августа эсминец "Джон Маккейн" прошел вблизи искусственного острова Китая в Южно-Корейском море. Эсминец провел "операцию по обеспечению свободы судоходства" на расстоянии 12 морских миль (22 км) от острова.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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