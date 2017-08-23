В Германии не хотят содержать поддерживающие Эрдогана мечети
Мечети и общественные организаций в Германии, которые поддерживают президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и правящую в этой стране Партию справедливости и развития, не должны получать финансирование из бюджета ФРГ. Об этом заявили глава МИД Германии Зигмар Габриэль и министр юстиции ФРГ Хайко Мас, передает агентство Deutsche Welle.
"Мы должны быть начеку, чтобы мусульманские общины в Германии не попали под влияние президента Эрдогана", - подчеркивается в комментарии.
К сожалению, государственные турецкие телеканалы зачастую демонстрируют живущим в Германии туркам картину, которая не соответствует реалиям в Турции, констатируют политики. Все это ставит под угрозу "демократическую культуру" Германии, отмечают министры.
От подобного влияния необходимо защищаться так же, как от "криминальной, террористической и экстремистской деятельности" ряда турецких организаций и Рабочей партии Курдистана, убеждены Габриэль и Мас.
18 августа 2017 года Эрдоган заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель является "врагом Турции", и призвал проживающих в ФРГ турок голосовать против нее и других крупных партий на выборах в следующем месяце.
Меркель ответила, что немецкие власти не позволят иностранным политикам вмешиваться в парламентские выборы в Германии.
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