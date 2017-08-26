Северная Корея запустила несколько ракет неустановленного типа

Северная Корея запустила несколько ракет ближнего радиуса действия в Японском море в субботу утром. Об этом сообщает Yonhap News Agency со ссылкой на южнокорейских военных из Объединенного комитета начальников штабов.

КНДР выпустила "несколько неопознанных снарядов" из провинции Канвон примерно в 6:49 утра. Военные сообщили, что ракеты пролетели более чем 250 километров в северо-восточном направлении. Представитель комитета отказался отвечать на вопрос, могла ли это быть баллистическая ракета.



В Южной Корее был созван Совет национальной безопасности для обсуждения этого вопроса. Запуск произошел через месяц после того, как Северная Корея провела испытания межконтинентальной баллистической.

29 июля 2017 года Северная Корея заявила, что успешно запустила баллистическую ракету Hwasong-14. По словам главы КНДР Ким Чен Ына, испытание было направлено на то, чтобы "дать суровое предупреждение США".

Китай призвал КНДР не провоцировать мир новыми тестами, в ФРГ попросили Вашингтон воздержаться от начала ядерной войны. По словам чиновников в Вашингтоне, новое ракетное испытание КНДР продемонстрировало, что у режима, возможно, появилось средство доставки ядерной боеголовки на большую часть материковой территории США.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, которым ужесточаются санкции против КНДР, а 5 августа Совбез ООН единогласно одобрил введение новых санкций против Пхеньяна.

8 августа Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Спустя несколько часов Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов, а Япония пообещала сбивать выпущенные по Гуаму ракеты.

23 августа северокорейский диктатор Ким Чен Ын дал указание сотрудникам Института химических материалов при Минобороны КНДР и рабочим, занятым на заводах ОПК страны, выпускать еще больше твердотопливных ракетных двигателей и боеголовок.

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