В Британии в результате ДТП погибли 8 человек

Четыре человека вследствие аварии госпитализированы

Возле британского города Милтон-Кинс в результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками погибли 8 человек. Об этом сообщает ВВС.

Четыре человека вследствие аварии госпитализированы.

По подозрению в опасном вождении, приведшем к смерти людей, арестованы двое мужчин. При этом в полиции не уточнили, кто именно является виновником аварии.

Вместе с тем, правоохранители отметили, что все транспортные средства ехали в одном направлении.

Сегодня ночью в Одессе, на улице Грушевского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и внедорожника, водитель которого погибла.

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