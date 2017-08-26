В Британии в результате ДТП погибли 8 человек
26.08.2017 15:15
Четыре человека вследствие аварии госпитализированы
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Возле британского города Милтон-Кинс в результате столкновения микроавтобуса с двумя грузовиками погибли 8 человек. Об этом сообщает ВВС.
Четыре человека вследствие аварии госпитализированы.
По подозрению в опасном вождении, приведшем к смерти людей, арестованы двое мужчин. При этом в полиции не уточнили, кто именно является виновником аварии.
Вместе с тем, правоохранители отметили, что все транспортные средства ехали в одном направлении.
Сегодня ночью в Одессе, на улице Грушевского произошло дорожно-транспортное происшествие с участием рейсового автобуса и внедорожника, водитель которого погибла.
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