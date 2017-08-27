В австрийских Альпах разбились насмерть пять альпинистов

Альпинисты были в связке и вместе упали с горы Габлер

Пятеро альпинистов погибли и один получил тяжелые ранения в австрийских Альпах в федеральной земле Зальцбург. Об этом сообщает австрийское агентство АРА.

Трагедия произошла в районе общины Криммль, в урочище Маннлькарсхарте. Австрийский Красный Крест сказал, что, похоже, альпинисты были в связке и вместе упали с горы Габлер, к востоку от Инсбрука.



Группа насчитывала девять альпинистов. К спасательной операции привлекли пять вертолетов. Гражданство альпинистов пока неизвестно, также пока нет информации об обстоятельствах их гибели.



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