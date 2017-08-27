Израиль пригрозил ООН прекращением финансирования

Замглавы МИД Израиля заявила, что ООН предвзято относится к Израилю

Израиль в связи с предвзятым отношением Организации Объединенных Наций (ООН) намерен прекратить финансирование деятельности этого международного органа. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели, передает Times Of Israel.



Замглавы МИД отметила, что если ООН не изменит свою риторику в отношении государства, то "потеряет поддержку и финансирование со стороны Израиля и других стран". "Это не просто угроза", - заявила Хотовели.

Сообщается, что Израиль готов заявить генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу во время его первого визита в страну на этой неделе, что "Израиль больше не будет терпеть антиизраильскую предвзятость".



"Мы стремимся к резкому изменению того, как ООН относится к Израилю. Пришло время поставить вопрос прямо", - сказала Хотовели.

В апреле Израиль объявил о сокращении ежегодного членского взноса в ООН на два миллиона долларов после "антиизраильского голосовани".



Государственный секретарь США Джон Керри заявил, что во время голосования в Совета безопасности Организации объединенных наций США не блокировали резолюцию, которая осуждает строительство израильских поселений, потому что выступают за мирный диалог в палестино-израильском конфликте.