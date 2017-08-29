В Узбекистане 4 тысячи человек задержали за "бесцельное гуляние"

Представитель МВД Узбекистана сказал, что "хорошие люди не ходят по улице в ночное время"

В Узбекистане, в городе Хорезм полиция за одну ночь задержала 3706 человек, которые, согласно официальной формулировке, "бесцельно гуляли" по городу после 9 часов вечера. Об этом сообщает узбекская Радио Свобода - Озодлик.



Как отмечает издание, выражение "бесцельно гулявшие" приводится в сообщении УВД Хорезмской области.

Сотрудник пресс-службы МВД Узбекистана сообщил, что большая часть задержанных была арестована на сутки и отпущена после привлечения к штрафу, с остальными были проведены профилактические беседы.

Вместе с тем, сотрудник пресс-службы не смог уточнить, на основании какого правонарушения граждане были привлечены к административному штрафу.

В разговоре с изданием адвокат из Ургенча, попросивший не разглашать его имени, заявил, что у сотрудников правоохранительных органов не было законного основания для задержания около 4 тысяч граждан только из-за того, что те гуляли по городу в ночное время.

Представитель пресс-службы УВД Хорезмской области Зокир Исмайилов не смог объяснить репортеру Озодлика, какой именно закон Узбекистана запрещает гражданам "бесцельно гулять в ночное время суток". Он лишь сказал: "Хорошие люди не ходят по улице в ночное время".

Представитель пресс-службы МВД Узбекистана в разговоре с репортером издания признал, что сотрудники хорезмской милиции превысили свои полномочия и нарушили права граждан.

"Им не было поручено задерживать граждан. На такой шаг они пошли сами. Они неправильно написали в своем сообщении, назвав задержанных "бесцельно гулявшими" - сказал изданию сотрудник пресс-службы МВД Узбекистана.

Ранее журналист российской Новой газеты Али Феруз (настоящее имя Худоберди Нурматов), которого Басманный суд Москвы постановил депортировать в Узбекистан, попытался покончить с собой в здании суда.

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