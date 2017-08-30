Взрыв у автобуса Боруссии: выдвинуто обвинение в попытке убийства

По данным следствия, подозреваемый хотел заработать на обвале акций футбольного клуба Боруссия

Прокуроры в Германии предъявили обвинения в попытке убийства 28 футболистов российском немцу, которого подозревают в организации взрывов у автобуса немецкого футбольного клуба Боруссия в апреле 2017 года. Об этом сообщает агентство Deutsche Welle.

Подозреваемый также обвиняется в нанесении телесных повреждений и организации взрыва.

Следователи считают, что 28-летний Сергей В., который имеет российское и немецкое гражданство, устроил взрывы, предварительно приобретя опционные сертификаты на продажу акций Боруссии. Общая стоимость приобретенных им ценных бумаг на продажу составила 78 тысяч евро, а срок действия истекал 17 июня 2017-го.

Правоохранители считают, что он делал ставку на обвал акций Боруссии, причиной которого должна была стать гибель нескольких игроков команды. От этого он мог получить многомиллионную прибыль. Сам подозреваемый свою вину категорически отрицает.

11 апреля 2017 года около автобуса футбольного клуба Боруссия в Дортмунде произошел взрыв. В результате ранение получил футболист дортмундской команды Марк Бартра и полицейский.

Из-за взрыва матч 1/8 финала Лиги чемпионов, который должен был состоятся между Боруссией и Монако, перенесли на следующий день. Боруссия этот матч проиграла.

21 апреля по подозрению в подрыве автобуса ФК Боруссия Дортмунд был арестован 28-летний выходец из РФ с немецким гражданством.

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