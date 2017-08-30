Немецкий фрегат спас более 150 беженцев в Средиземном море

Спасенных беженцев отправили в итальянский порт Августа

Немецкий фрегат "Мекленбург-Передняя Померания" спас в водах Средиземного моря 158 беженцев. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Среди спасенных 97 мужчин, 6 женщин и 55 несовершеннолетних. Они путешествовали на переполненной надувной лодке нелегальных перевозчиков, который потерпел крушение на расстоянии около 100 километров к северу от побережья Ливии.

Спасенных беженцев отправили в итальянский порт Августа, куда они должны прибыть в среду, 30 августа.

С начала года Средиземным морем в Италию, Грецию и Испанию прибыли 121 тысяча беженцев. За аналогичный период 2016 эта цифра составляла 272 тысяч человек.

В то же время растет число тех, кто погиб в море. По состоянию на конец августа 2016 на море погибли 3228 беженцев, за аналогичный период 2017 - 2410 беженцев,.

С июля этого года, по данным организации по защите границ ЕС Frontex, поток беженцев к европейскому побережья сократился. Скорее всего - благодаря активному привлечению береговой охраны Ливии к борьбе с нелегальными перевозчиками.

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