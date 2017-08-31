Шредер о работе в Роснефти: Хочу сделать Европу энергонезависимой

Демонизация России не принесет пользы никому, отметил экс-канцлер Германии Герхард Шредер

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, известный тесными связями с РФ и дружбой с президентом государства-оккупанта Владимиром Путиным, несмотря на резкую критику в свой адрес, не намерен отказываться от вхождения в состав наблюдательного совета концерна Роснефть. Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я сделаю это. Речь идет о моей жизни, и здесь решаю я, а не немецкая пресса", - сказал он, выступая в федеральной земле Нижняя Саксония, вчера, 30 августа.

Свое стремление войти в руководство Роснефти Шредер объяснил желанием "сделать Германию и Европу энергонезависимыми".

Он оставил открытым вопрос о том, займет ли он пост председателя наблюдательного совета Роснефти.

В своем выступлении он назвал неразумными попытки изолировать Россию. "Демонизация России не принесет пользы никому", - подчеркнул он.

Однако Шредер отверг мнение о том, что Роснефть является "рукой российского правительства", напомнив о том, что акционерами крупнейшего в мире нефтяного концерна являются также British Petroleum, Катар и Glencore. Он также подчеркнул, что представители России отнюдь не доминируют в наблюдательном совете Роснефти.

На вопрос о том, не опасается ли он, что президент России Владимир Путин использует его в качестве вывески Роснефти, Шредер ответил, что "использовать его невозможно", и у него нет впечатления, что Путин вынашивает в отношении него подобные планы.

4 августа сообщалось, что Шредер номинирован в совет директоров Роснефти, состав которого должны утвердить акционеры 29 сентября.

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