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Позиции Трампа и Мэттиса по Северной Корее конфликтуют - DW

31.08.2017 10:45
Американский президент считает, что время разговоров с Пхеньяном закончилось, тогда как глава Пентагона уверен в противоположном - "только дипломатия"
Позиции Трампа и Мэттиса по Северной Корее конфликтуют - DW
Джеймс Мэттис и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В Вашингтоне, вероятно, никак не могут выработать общую позицию о том, как реагировать на эскалацию напряженности на Корейском полуострове, поскольку президент США Дональд Трамп заявляет, что дипломатия - не выход, а глава Пентагона Джеймс Мэттис убежден, что у Белого дома - неисчерпаемый арсенал дипломатических решений. Об этом пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

Вчера, 30 августа, Трамп написал в Twitter, что "диалог - это не ответ" в конфликте с Северной Кореей, так как "США 25 лет говорили с Пхеньяном и платили ему выкупы".

Вскоре после этого заявления министр обороны США в Сеуле подчеркнул, что "у США никогда не иссякнут возможности для дипломатических решений".

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8 августа 2017 года президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.


В ночь на 29 августа очередная ракета КНДР, запущенная под присмотром диктатора Ким Чен Ынапролетела над Японией и упала около Хоккайдо. Ын назвал это "прелюдией" перед запуском ракет в сторону Гуама.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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