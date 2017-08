Позиции Трампа и Мэттиса по Северной Корее конфликтуют - DW

В Вашингтоне, вероятно, никак не могут выработать общую позицию о том, как реагировать на эскалацию напряженности на Корейском полуострове, поскольку президент США Дональд Трамп заявляет, что дипломатия - не выход, а глава Пентагона Джеймс Мэттис убежден, что у Белого дома - неисчерпаемый арсенал дипломатических решений. Об этом пишет немецкое агентство Deutsche Welle.

Вчера, 30 августа, Трамп написал в Twitter, что "диалог - это не ответ" в конфликте с Северной Кореей, так как "США 25 лет говорили с Пхеньяном и платили ему выкупы".

The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!