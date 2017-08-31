Позиции Трампа и Мэттиса по Северной Корее конфликтуют - DW
В Вашингтоне, вероятно, никак не могут выработать общую позицию о том, как реагировать на эскалацию напряженности на Корейском полуострове, поскольку президент США Дональд Трамп заявляет, что дипломатия - не выход, а глава Пентагона Джеймс Мэттис убежден, что у Белого дома - неисчерпаемый арсенал дипломатических решений. Об этом пишет немецкое агентство Deutsche Welle.
Вчера, 30 августа, Трамп написал в Twitter, что "диалог - это не ответ" в конфликте с Северной Кореей, так как "США 25 лет говорили с Пхеньяном и платили ему выкупы".
The U.S. has been talking to North Korea, and paying them extortion money, for 25 years. Talking is not the answer!- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 серпня 2017 р.
Вскоре после этого заявления министр обороны США в Сеуле подчеркнул, что "у США никогда не иссякнут возможности для дипломатических решений".
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8 августа 2017 года президент США Дональд Трамп сказал, что КНДР "встретится с огнем и яростью", если будет угрожать Америке. По данным СМИ, американцы могут нанести превентивный удар с бомбардировщиков. Северная Корея высмеяла слова Трампа и сообщила, что изучает планы по нанесению ракетного удара по военным объектам США на Гуаме. Позднее были обнародованы подробности этих планов.
В ночь на 29 августа очередная ракета КНДР, запущенная под присмотром диктатора Ким Чен Ына, пролетела над Японией и упала около Хоккайдо. Ын назвал это "прелюдией" перед запуском ракет в сторону Гуама.
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