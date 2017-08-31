Макрон посетовал на необходимость часто общаться с Эрдоганом

Нет ничего "крутого" в том, чтобы быть главой одного из самых влиятельных государств мира, пошутил французский лидер

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что жизнь лидера одного из государств-лидеров менее "крута", как это может показаться постороннему человеку, и привел в пример переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Об этом он рассказал в интервью французскому еженедельнику Le Point, сообщает агентство Reuters.

Отвечая на вопрос, пытается ли он стать "классным" на мировой арене, Макрон ответил: "Мировая арена на самом деле не такая и "крутая", как вы знаете".

Когда его попросили привести пример, президент Франции сказал: "Я тот, кто должен разговаривать с Эрдоганом каждые 10 дней". Что конкретно он имел ввиду, Макрон не объяснил.

"Беседы с Эрдоганом всегда очень серьезны", - прокомментировал позже ситуацию помощник Макрона, и уточнил, что президент Франции не собирался критиковать своего турецкого коллегу.

Последний разговор между Макроном и Эрдоганом состоялся 27 августа, во время которого два лидера обсудили судьбу французского журналиста в турецкой тюрьме.

18 августа 2017 года Эрдоган заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель является "врагом Турции", и призвал проживающих в ФРГ турок голосовать против нее и других крупных партий на выборах в следующем месяце.

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