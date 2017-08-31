Ирак объявил о победе над боевиками ИГ в Таль-Афаре

Город Таль-Афар был последним крупным центром в северном Ираке, который контролировали террористы ИГ

Иракский премьер-министр Абади заявил о победе иракской армии над террористами Исламского государства в Таль-Афаре. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Таль-Афар был освобожден", - сказал Абади в своем заявлении.



20 августа 2017 года сообщалось, что иракские силы безопасности начали наступление, чтобы вернуть город Тал-Афар, который контролируют террористы ИГ. Силы Ирака с воздуха поддерживала международная коалиция во главе с США.

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