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Ирак объявил о победе над боевиками ИГ в Таль-Афаре

31.08.2017 16:02
Город Таль-Афар был последним крупным центром в северном Ираке, который контролировали террористы ИГ
Ирак объявил о победе над боевиками ИГ в Таль-Афаре
Фото: EPA

Иракский премьер-министр Абади заявил о победе иракской армии над террористами Исламского государства в Таль-Афаре. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Таль-Афар был освобожден", - сказал Абади в своем заявлении.

20 августа 2017 года сообщалось, что иракские силы безопасности начали наступление, чтобы вернуть город Тал-Афар, который контролируют террористы ИГ. Силы Ирака с воздуха поддерживала международная коалиция во главе с США.

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