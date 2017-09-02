Нападение боевиков Боко Харам в Нигерии: 18 жертв

С начала июня жертвами исламистской группировки Боко Харам на северо-востоке Нигерии стали по меньшей мере 172 человека

На северо-востоке Нигерии 18 человек стали жертвами нападения предположительно боевиков группировки Боко Харам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на очевидцев и местные власти.



Вооруженные ножами неизвестные ночью напали на людей в городе Банки.



С 1 июня жертвами атак в северо-восточных регионах Нигерии стали по меньшей мере 172 человека.

26 августа боевики Боко Харам напали на жителей нескольких деревень в Нигерии, в результате чего погибли 27 человек. 9 августа боевики убили по меньшей мере 30 рыбаков на северо-востоке страны.



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