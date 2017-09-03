Совбез ООН собирает срочное заседание из-за испытаний КНДР

Заседание Совета безопасности ООН по испытаниям КНДР водородной бомбы пройдет в отрытом режиме 4 сентября

США, Япония, Франция, Великобритания и Южная Корея созывают срочное заседание Совета безопасности ООН из-за последнего ядерного испытания Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба представительства США в ООН.



Заседание пройдет в открытом режиме 4 сентября в 17:00 по киевскому времени.



3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.

Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно.

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