Совбез ООН собирает срочное заседание из-за испытаний КНДР
03.09.2017 23:30
Заседание Совета безопасности ООН по испытаниям КНДР водородной бомбы пройдет в отрытом режиме 4 сентября
Фото: EPA
США, Япония, Франция, Великобритания и Южная Корея созывают срочное заседание Совета безопасности ООН из-за последнего ядерного испытания Северной Кореи. Об этом сообщает пресс-служба представительства США в ООН.
Заседание пройдет в открытом режиме 4 сентября в 17:00 по киевскому времени.
3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы.
Южнокорейский президент созвал экстренную встречу Совета нацбезопасности. Президент США Дональд Трамп заявил, что разговорами проблему решить будет невозможно.
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