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Трамп одобрил поставки оружия Южной Корее "на миллиарды долларов"

05.09.2017 10:24
Итогом беседы президентов США и Южной Кореи также стало то, что ракетные войска последней теперь смогут использовать боеголовки весом более 500 кг
Трамп одобрил поставки оружия Южной Корее "на миллиарды долларов"
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский президент Дональд Трамп в телефонной беседе с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином "дал концептуальное одобрение" на закупку Сеулом вооружений США на сумму в несколько миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома пишет агентство Reuters.

Также лидеры государств-союзников договорились насчет того, что Южная Корея сможет оснащать ракеты боеголовками весом больше 500 кг. Пока что вес боевой части южнокорейских ракет ограничен договором с США от 2012 года.

Теперь, в случае вооруженного конфликта с Северной Кореей, армия южан сможет использовать более мощные снаряды. Тем не менее, ограничение на дальность полета ракет остается в силе - не более 800 км, поскольку в заявлении Синего дома об этом моменте ничего не говорится.

В другом телефонном разговоре хозяина Чхонвадэ - с президентом государства-агрессора РФ Владимиром Путиным - речь шла о том, что Совбез ООН должен ужесточить санкции и урезать доходы КНДР в валюте от работников за рубежом и также ограничить поставки нефтепродуктов.

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Утром 3 сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы мощностью до 100 кт. Китай снова "сурово осудил" ядерные испытания Пхеньяна, а президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что "разговоры не помогут", и что Ын "понимает только одно".

Позднее Белый дом заявил - США готовы применить ядерное оружие. В Пентагоне отметили, что Вашингтон "не стремится к полному уничтожению" Северной Кореи, но "есть много вариантов, как это сделать". Минфин США разрабатывает новые санкции, предполагающие разрыв любых торговых и деловых связей с государствами, торгующими с КНДР.


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ЛIГАБiзнесIнформ
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