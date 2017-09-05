Трамп одобрил поставки оружия Южной Корее "на миллиарды долларов"
Американский президент Дональд Трамп в телефонной беседе с южнокорейским коллегой Мун Чжэ Ином "дал концептуальное одобрение" на закупку Сеулом вооружений США на сумму в несколько миллиардов долларов. Об этом со ссылкой на пресс-службу Белого дома пишет агентство Reuters.
Также лидеры государств-союзников договорились насчет того, что Южная Корея сможет оснащать ракеты боеголовками весом больше 500 кг. Пока что вес боевой части южнокорейских ракет ограничен договором с США от 2012 года.
Теперь, в случае вооруженного конфликта с Северной Кореей, армия южан сможет использовать более мощные снаряды. Тем не менее, ограничение на дальность полета ракет остается в силе - не более 800 км, поскольку в заявлении Синего дома об этом моменте ничего не говорится.
В другом телефонном разговоре хозяина Чхонвадэ - с президентом государства-агрессора РФ Владимиром Путиным - речь шла о том, что Совбез ООН должен ужесточить санкции и урезать доходы КНДР в валюте от работников за рубежом и также ограничить поставки нефтепродуктов.
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