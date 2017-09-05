Путин пригрозил США судом за ограничение доступа к дипмиссиям

Россия оставляет за собой право сократить численность американских дипломатических учреждений, считает хозяин Кремля

Американские власти, закрыв ряд дипломатических объектов России в США, "грубо нарушили" имущественные права России, поэтому Москва обратится в суд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Китае, сообщает российский Интерфакс.

"Это явное нарушение имущественных прав российской стороны. Поэтому для начала дам поручение МИД обратиться в суд. Посмотрим, как эффективно работает хваленая американская судебная система ", - сказал он.

Путин назвал подобные действия США беспрецедентными.

Путин также отметил, что РФ оставляет за собой право сократить численность американских дипучреждений до полного паритета со штатом российских диппредставителей в США, но пока не будет этого делать.

"Строго говоря, если уж говорить о полном паритете, то это не 455 дипломатов США в Москве, а минус 155. Так что мы оставляем за собой право принять решение и по этому количеству американских дипломатов в Москве. Но мы пока не будем этого делать. Посмотрим, как будет ситуация развиваться дальше", - сказал Путин.

31 августа 2017 года Госдепартамент США потребовал от РФ закрыть свое Генеральное консульство в Сан-Франциско, канцелярское подразделение в Вашингтоне, округ Колумбия, и консульское подразделение в Нью-Йорке. Эти меры приняты в ответ на ограничение числа сотрудников американской дипмиссии в России.

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