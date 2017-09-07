Ураган Ирма полностью уничтожил остров в Карибском море - фото

Уничтожено более 95% построек, на восстановление уйдут годы, считает премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда

Разбушевавшийся в Карибском море ураган пятой категории Ирма принес полное опустошение на остров Барбуда: были снесены жилища, опрокинута коммуникационная башня и вырваны с корнем деревья. Об этом заявил премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун, сообщает агентство Reuters.

По словам Брауна, люди едва ли смогут в ближайшее время проживать на острове из-за тотальных разрушений и "абсолютного опустошения". Уничтожено более 95% построек.

"На восстановление уйдут годы", - сказал он.

Чиновник подтвердил, что ураган унес по меньшей мере одну жизнь на острове, а вчера, 6 сентября, по меньшей мере семь человек погибли на заморских территориях Франции.

Если сбудутся прогнозы метеорологов и на выходных около Барбуды пройдет еще один шторм под названием "Хосе", то всех жителей острова придется эвакуировать.









Фото: twitter.com/NEWeatherWx

Точного пути урагана метеорологи пока не могут предсказать, но предполагается, что к субботе он достигнет юга Флориды. В этом штате, как и в Пуэрто-Рико, объявлено чрезвычайное положение.

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