Ураган Ирма полностью уничтожил остров в Карибском море - фото
Разбушевавшийся в Карибском море ураган пятой категории Ирма принес полное опустошение на остров Барбуда: были снесены жилища, опрокинута коммуникационная башня и вырваны с корнем деревья. Об этом заявил премьер-министр островного государства Антигуа и Барбуда Гастон Браун, сообщает агентство Reuters.
По словам Брауна, люди едва ли смогут в ближайшее время проживать на острове из-за тотальных разрушений и "абсолютного опустошения". Уничтожено более 95% построек.
"На восстановление уйдут годы", - сказал он.
Чиновник подтвердил, что ураган унес по меньшей мере одну жизнь на острове, а вчера, 6 сентября, по меньшей мере семь человек погибли на заморских территориях Франции.
Если сбудутся прогнозы метеорологов и на выходных около Барбуды пройдет еще один шторм под названием "Хосе", то всех жителей острова придется эвакуировать.
Фото: twitter.com/NEWeatherWx
Точного пути урагана метеорологи пока не могут предсказать, но предполагается, что к субботе он достигнет юга Флориды. В этом штате, как и в Пуэрто-Рико, объявлено чрезвычайное положение.
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#Barbuda was hit bad.#StThomas #Culebra #PuertoRico #PR #StMartin #Caribe #StMaarten #SanMartin #TheSavageRoom #Savage pic.twitter.com/dRLTtnU3ii- Flame God (@the_savage_room) 7 вересня 2017 р.
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