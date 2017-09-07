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Коалиция в Сирии уничтожила двоих ключевых главарей ИГ

07.09.2017 23:24
Ликвидация этих боевиков нарушает деятельность по разработке оружия
Коалиция в Сирии уничтожила двоих ключевых главарей ИГ
Фото: EPA

Возглавляемая США коалиция 4 сентября авиаударами уничтожила двоих главарей террористической организации Исламское государство (ИГ) вблизи сирийского города Аль-Майядин в восточной провинции Дейр эз-Зор. Об этом говорится на официальном сайте коалиции. 

Отмечается, что ликвидация этих ключевых боевиков ИГ нарушает деятельность по разработке оружия.

"Абу Анас аль-Шами занимался закупками взрывчатых веществ и разработал планы использования бомб для внешних террористических атак. Аль-Шами также курировал строительство самодельных взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

Вторым убитым главарем оказался Джунаид Ур Реман, старший пилот-инструктор и инженер-разведчик ISIS в населенном пункте Аль-Ашара. Сообщается, что он был опытным инженером, который работал над тем, чтобы увеличить способность ИГ к вооружению беспилотных летательных аппаратах с целью проведения воздушного надзора на поле боя и совершения атак по всему миру.

Дейр-эз-Зор находится примерно в 140 км от Ракки. В апреле исламисты начали перемещать в город свою столицу после того, как сирийская армия начала активное наступление на Ракку. 

В начале марта поддерживаемые армией США сирийские повстанцы преградили последний главный путь между городами Дейр-эз-Зор и Раккой.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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