Стрельба на вокзале во Франции: погибла мать с двумя детьми
Четыре человека, которые были членами одной семьи, застрелены в воскресенье на вокзале Уаз на севере Франции. Об этом сообщает Le Figaro.
"Мы подтверждаем гибель четырех человек, в них выстрелили и убили", - сообщил пресс-секретарь префектуры.
Известно, что все четыре были членами одной семьи. Погибла мать и ее двое детей трех и пяти лет. Стрелявший покончил с собой.
Информация о четвертом погибшем разнится. По некоторым сообщениям, четвертым погибшим был отец, который покончил с собой после случившегося. По данным Parisien, четвертый погибший - друг семьи, который провожал их на вокзал.
По словам источника, близкого к следствию, "инцидент произошел около 11:30 на станции. Одиночные выстрелы в нескольких людях".
Aucun suspect en fuite, levage partiel du dispositif de sécurité, l'identification des victimes se poursuit dans la gare. #Noyon pic.twitter.com/gE1eJqePkT- terence ken (@edgard_ken) 10 вересня 2017 р.
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