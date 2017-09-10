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Стрельба на вокзале во Франции: погибла мать с двумя детьми

10.09.2017 16:45
Подозреваемый в убийствах после случившегося застрелил себя
Стрельба на вокзале во Франции: погибла мать с двумя детьми
Фото: twitter.com/CourrierPicard

Четыре человека, которые были членами одной семьи, застрелены в воскресенье на вокзале Уаз на севере Франции. Об этом сообщает Le Figaro.

"Мы подтверждаем гибель четырех человек, в них выстрелили и убили", - сообщил пресс-секретарь префектуры.

Известно, что все четыре были членами одной семьи. Погибла мать и ее двое детей трех и пяти лет. Стрелявший покончил с собой.

Информация о четвертом погибшем разнится. По некоторым сообщениям, четвертым погибшим был отец, который покончил с собой после случившегося. По данным Parisien, четвертый погибший - друг семьи, который провожал их на вокзал.

По словам источника, близкого к следствию, "инцидент произошел около 11:30 на станции. Одиночные выстрелы в нескольких людях". 


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ЛIГАБiзнесIнформ
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