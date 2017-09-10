Стрельба на вокзале во Франции: погибла мать с двумя детьми

Подозреваемый в убийствах после случившегося застрелил себя

Четыре человека, которые были членами одной семьи, застрелены в воскресенье на вокзале Уаз на севере Франции. Об этом сообщает Le Figaro.



"Мы подтверждаем гибель четырех человек, в них выстрелили и убили", - сообщил пресс-секретарь префектуры.



Известно, что все четыре были членами одной семьи. Погибла мать и ее двое детей трех и пяти лет. Стрелявший покончил с собой.



Информация о четвертом погибшем разнится. По некоторым сообщениям, четвертым погибшим был отец, который покончил с собой после случившегося. По данным Parisien, четвертый погибший - друг семьи, который провожал их на вокзал.



По словам источника, близкого к следствию, "инцидент произошел около 11:30 на станции. Одиночные выстрелы в нескольких людях".