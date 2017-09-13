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Северная Корея отреагировала на санкции Совбеза и пригрозила США

13.09.2017 05:27
Северная Корея пригрозила, что ее предстоящие меры принесут Соединенным Штатам "величайшую боль в их истории"
Северная Корея отреагировала на санкции Совбеза и пригрозила США

Северная Корея осудила принятые против нее новые санкции Совета безопасности ООН и пригрозила США, что они столкнутся с "самой большой болью". Об этом сообщает Yonhap.

"Предстоящие меры КНДР заставят США страдать от величайшей боли, которую они когда-либо переживали в своей истории", - сказал посол Северной Кореи в Женеве Хен Тей Сун.

11 сентября Совбез ООН единогласно проголосовал за введение новых санкций против Северной Кореи после шестого и крупнейшего ядерного испытания Пхеньяна. 

Принятая ООН резолюция предусматривает полный запрет на экспорт текстильной продукции, ограничение на закупку КНДР нефтепродуктов, а также ограничение импорта сырой нефти. Предыдущий вариант проекта резолюции предусматривал полное эмбарго на любые поставки нефти в Северную Корею и замораживание активов северокорейского лидера Ким Чен Ына за границей.  

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