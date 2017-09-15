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Последний день Cassini: сегодня зонд нырнет в атмосферу Сатурна

15.09.2017 13:40
Зонд Cassini отправился в космос исследовать Сатурн 15 сентября 1997 года, но после 20 лет полетов у него заканчивается топливо
Последний день Cassini: сегодня зонд нырнет в атмосферу Сатурна
Фото: скриншот

Сегодня, 15 сентября, легендарный зонд Cassini выполнит свое последнее задание: нырнет в густую атмосферу Сатурна. Об этом сообщает агентство Би-би-си.

Зонд отправился в космическую миссию исследовать Сатурн 15 сентября 1997 года,  над проектом работали 5 тыс ученых. Но ровно после 20 лет странствий у Cassini заканчивается топливо.

За 20 лет зонд пролетел 3,4 млрд км, собрал данных на 635 Гб, сделал 453 тыс изображений.

Кроме того, Cassini обнаружил шесть новых спутников и жидкий океан под твердой поверхностью Энцелада (спутника Сатурна, - ред.), что дало возможность ученым предположить наличие там жизни.

13 апреля 2017 года ученые NASA заявили, что им удалось обнаружить воду на спутниках Юпитера и Сатурна.

Смотрите также: Фото дня от NASA: спутники Сатурна на фоне его колец

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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