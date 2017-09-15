Трамп о теракте в Лондоне: Нужно ужесточить запрет по мигрантам
Блокировку въезда мигрантов из мусульманских стран на территорию США нужно ужесточить и сделать проверку более тщательной. Об этом у себя в Twitter, реагируя на сообщение о сегодняшнем теракте в лондонской подземке, где обошлось без погибших, написал американский лидер Дональд Трамп.
13 сентября Верховный суд США разрешил Белому дому частично заблокировать миграционные потоки в страну. Финальное решение по этому вопросу будет принято, как ожидается, 10 октября.
"Запрет на путешествия в США должен быть более обширным, жестким и конкретизированным", - подчеркнул он.
При этом Трамп иронично посетовал - "глупо, что в таком случае это не будет политически корректно".
"Очередная атака в Лондоне от террориста-лузера. Это больные и безумные люди, которые были в поле зрения Скотленд-Ярда (штаб-квартира полиции Лондона, - ред.)", - раскритиковал он работу британских спецслужб, добавив, что они "должны быть проактивными".
По мнению Трампа, с террористами нужно вести себя жестче.
"Основной их инструмент вербовки - интернет, и мы его (инструмент, - ред.) должны обрезать и использовать лучшим образом", - отметил американский лидер.
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Будучи еще кандидатом в президенты, Трамп часто прибегал к антииммиграционной риторике: обещал построить стену на границе с Мексикой, отказаться от лотереи Green Card и пересмотреть иммиграционную политику в отношении мусульманских стран.
В январе президент США запретил указом прибытие в США на 90 дней граждан семи мусульманских стран - Сирии, Ирака, Йемена, Ирана, Судана, Ливии, Сомали. Суд частично заблокировал это распоряжение Трампа. В марте президент США подписал указ, который ужесточает процедуру предоставления статуса беженца.
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