Над пострадавшими от Ирмы островами нависла угроза нового урагана

Тропический шторм Мария, движущийся к Карибскому морю, уже 18 сентября может стать ураганом первой категории

Над островными государствами Карибского бассейна, недавно пережившими удар стихии в виде урагана Ирма, нависла новая угроза: в субботу, 16 сентября, в западной части Атлантического океана сформировался тропический шторм Мария, который в ближайшее время может перерасти в ураган. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сейчас шторм находится в 950 км к юго-востоку от Малых Антильских островов, скорость максимального постоянного ветра в нем достигает 80 км/ч.

По данным Национального ураганного центра США, Мария движется к Карибскому морю со скоростью около 30 км/ч.

Ожидается, что на выходных стихия окрепнет и к концу понедельника, 18 сентября, станет ураганом первой категории.

По прогнозам синоптиков, шторм накроет Барбадос, Сент-Люсию, Мартинику, Доминику и Сент-Винсент и Гренадины. Также под ударом Марии могут оказаться Антигуа, Барбуда, Сент-Китс и Невис, Монтсеррат и Гваделупа.

Тропический шторм Мария на карте погоды (фото - CNN)

"Это означает, что опустошенные Ирмой районы снова могут оказаться в ураганных условиях во вторник или среду", - отмечает CNN.

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Также сообщается, что Мария соединяется с еще одним тропическим штормом - Ли, который сформировался 16 сентября в восточной части Атлантического океана. Впрочем, по прогнозам, Ли в ближайшие двое суток не наберет большой силы и, скорее всего, ослабнет до тропического циклона, не достигнув суши.

14 сентября 2017 года сообщалось, что количество жертв урагана Ирма выросло до 80 человек.

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