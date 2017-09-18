Суд Москвы отклонил иск племянницы шведского дипломата к ФСБ

Племянница дипломата Рауля Валленберга, арестованного в 1945 г в СССР и погибшего при таинственных обстоятельствах, хотела выяснить, как он умер

Мещанский суд Москвы отклонил иск, поданный к российской ФСБ племянницей шведского дипломата Рауля Валленберга, арестованного в 1945 году в СССР и погибшего при таинственных обстоятельствах. Об этом сообщает ВВС.

В иске племянница Валленберга, который во время Холокоста спас тысячи евреев, просила суд дать ей ознакомиться с документами, проясняющими его судьбу.

Суд встал на сторону ФСБ и отклонил иск в полном объеме.

По данным агентства, в ФСБ отказ предоставить документы объяснили тем, что в них содержатся личные данные и других людей. По словам представителя ведомства, гриф "секретно" с документов о смерти Валленберга будет снят в период с 2020 по 2022 год.

Представитель ФСБ в суде заявил, что Валленберг был арестован как "руководитель венгерской резидентуры" министра иностранных дел нацистской Германии Иоахима фон Риббентропа и якобы "умер естественной смертью при транспортировке от места заключения в Красногорский лагерь".

Представитель ФСБ считает, что смерть дипломата была именно естественной.

Представитель племянницы дипломата Иван Павлов назвал циничной заботу ФСБ о "частной жизни жертв репрессий, которые их же предшественники устроили".

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