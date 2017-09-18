Часть танков РФ из Донбасса не доехала до Беларуси - Минобороны

Часть танков не доехала из Донбасса в Беларусь на учения из-за нехватки топлива и неисправности

Россия планировала привлечь к военным российско-белорусским учениям запад-2017 силы и технику, размещенную на территории Донбасса. Однако танки из-за нехватки топлива и неисправности до Беларуси не доехали. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко в эфире Радио Свобода.

"Мы сейчас видим, что пытались привлечь к этим учениям российско-оккупационные войска с Донбасса. Мы получили данные разведки, что большинство колон, которые должны были бы выйти для выполнения параллельных задач в рамках учений Запад-2017, они просто не доехали, потому что почему - то закончилось топливо", - рассказал Лысенко.



"Одно из подразделений в Луганской области, которое имело в своем составе 11 танков, всего три танка способны были сдвинуться и выполнять задания, остальные - неисправны", - добавил он.



Спикер также сообщил, что анализ состояния техники двух корпусов группировок ДНР и ЛНР свидетельствует о том, что 60% техники не может использоваться из-за неисправности.

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