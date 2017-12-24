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Кадыров заявил о подготовке терактов в Чечне

24.12.2017 17:13
Глава Чечни сообщил, что e спецслужб республики есть информации об отправленных террористах из-за границы
Кадыров заявил о подготовке терактов в Чечне
Рамзан Кадыров (фото - EPA)

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецслужбы региона владеют информацией о готовящихся терактах из-за границы. Об этом он сказал в эфире российского телеканала НТВ.

"Мы сейчас знаем, у нас есть информация о нескольких шайтанах, они отправили их совершать теракты в Чечню, они дошли до Грузии", - заявил Кадыров во время программы Итоги недели.

Он отметил, что силовики готовы к любому сценарию и смогут их ликвидировать, "как только они перейдут границу". "Мы полностью все каналы, все ходы, выходы контролируем", - сказал Кадыров.

Также он заявил, среди их лозунгов есть призывы "взорвать", "уничтожить" Россию. 

20 декабря США внесли пятерых россиян, в том числе главу Чечни Рамзана Кадырова, в санкционный список согласно закону, известному как Акт Магнитского.

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