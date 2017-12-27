В Германии теплоход столкнулся с опорой моста, есть пострадавшие

Трое из 29 пострадавших находятся в тяжелом состоянии

В Германии на реке Рейн теплоход Swiss Crystal врезался в опору моста. В результате аварии пострадали 29 человек, сообщает местное агентство Focus.

Трое пострадавших получили тяжелые травмы.

Теплоход плыл в Нидерланды, авария произошла возле города Дуйсбург. Причины аварии пока не известны.

Всего на борту судна находились 129 человек.

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