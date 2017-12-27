В Германии теплоход столкнулся с опорой моста, есть пострадавшие
27.12.2017 13:48
Трое из 29 пострадавших находятся в тяжелом состоянии
Фото: EPA
В Германии на реке Рейн теплоход Swiss Crystal врезался в опору моста. В результате аварии пострадали 29 человек, сообщает местное агентство Focus.
Трое пострадавших получили тяжелые травмы.
Теплоход плыл в Нидерланды, авария произошла возле города Дуйсбург. Причины аварии пока не известны.
Всего на борту судна находились 129 человек.
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